Kick Out Zwarte Piet gaat in zes steden letten op racistische carnavalsoutfits

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet gaat de komende dagen in zes Brabantse steden letten op racistische outfits. Ook vraagt de groep mensen om ‘foto’s te maken en verslag te leggen’ van outfits die volgens hen niet door de beugel kunnen.

“Wij roepen iedereen in Brabant op om racisme te monitoren door foto's te maken en verslag te leggen van wat je ziet en dit naar ons te mailen.” De groep heeft eigen e-mailadressen beschikbaar gesteld waar mensen de pakjes kunnen rapporteren.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat bijvoorbeeld letten op afropruiken, geishapakken en indianentooien. De actiegroep let ook op mensen die verkleed gaan als Chinees, met een mondkapje tegen het coronavirus. De actiegroep gaat in Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Breda, Roosendaal en Oss onherkenbaar monitoren, zegt de NOS.

'Feest voor iedereen'

“Carnaval is een mooie traditie waarin alles op zijn kop mag. Daarom is het het allermooiste als het ook echt een feest voor iedereen is; dus zonder racisme”, aldus KOZP.