Automobilist rijdt door voortuin en ramt huis in Goirle

Een automobilist is vrijdag aan het einde van de middag in Goirle de macht over het stuur verloren en daarna met zijn auto tegen een huis gebotst. Dat gebeurde op De Dieze.

De automobilist raakte eerst een verdeelkast en schoot daarna door de tuin van de woning om tegen een muur tot stilstand te komen. Het ongeluk leidde tot een flinke ravage.

Niet gewond

Er hoefde geen ambulance ingeschakeld te worden, want de bestuurder raakte niet gewond. De brandweer kwam wel nog ter plaatse om te kijken of alles veilig was. Het ongeluk trok veel bekijks in de straat.