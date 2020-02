'PSV toont weer eens veerkracht en draait wedstrijd om', nederlaag voor Willem II en RKC Waalwijk

PSV bakte er in de tamme eerste helft weinig van en mocht eigenlijk niet mopperen met de 0-0 ruststand. Kort na de hervatting werd het nog grimmiger voor de Eindhovenaren toen Daniel Schwaab achterin gigantisch blunderde en oud-PSV’er Tim Matavz een niet te missen buitenkansje bood.

Maar PSV werd toen juist wakker en scoorde in een tijdsbestek van vier minuten tweemaal en wist zo dus alsnog de drie punten mee naar Eindhoven te nemen. Allereerst wist Sam Lammers een penalty te benutten en vervolgens was het Cody Gakpo die met een mooie goal de wedstrijd helemaal wist om te draaien.

PSV-watcher Job Willemse over Vitesse-PSV:

PSV toonde dus sinds lange tijd weer eens veerkracht. "Dat is wel lekker, ja", zegt Sam Lammers, die opnieuw goed was voor één goal, na afloop. "Na de tegengoal leek het wel alsof we toen pas echt naar voren wilden. Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar het is mentaal gezien wel lekker dat je desondanks wel drie punten pakt."

PSV toont mentale veerkracht, vindt ook spits Sam Lammers:

Die andere doelpuntenmaker, Cody Gakpo, was vanzelfsprekend blij met zijn belangrijke winnende goal. De in Eindhoven geboren Gakpo doorliep de gehele opleiding van PSV en daar heeft hij jaren gewerkt voor dit soort momenten. "Als aanvaller moet je belangrijk zijn op dit soort momenten, dus natuurlijk ben ik blij. Het is een fijn gevoel voor mij en het hele team."

Carnaval

Door de derde overwinning op rij keert de lach terug op de gezichten van iedereen binnen PSV. En dan is het ook nog eens carnaval. Ernest Faber liet vrijdag al weten wel van carnaval te houden, maar hoe zit het met de spelers van PSV?

Sam Lammers en Cody Gakpo over carnaval: 'Misschien gaan we wel met wat jongens carnaval vieren."

Door de zege nam PSV de vierde plek steviger in handen. Het gat naar nummer vijf Willem II groeide naar vier punten.

Willem II

Willem II ging zaterdagavond opnieuw onderuit. FC Emmen trok op eigen veld met 4-2 aan het langste eind.

Clubwatcher Fabian Eijkhout ziet Willem II voor de derde keer op rij niet winnen, het tij moet keren.

Halverwege de wedstrijd stond Willem II met 1-0 achter. De Tilburgers wisten na de rust terug te komen tot 1-1 via Pol Llonch. Daarna gaf FC Emmen gas en liep het in een paar minuten uit naar 3-1. In die fase raakte de ploeg van trainer Adrie Koster de controle kwijt. Vanuit een benutte penalty van Mike Trésor Ndayishimiye kwam ze nog terug tot 3-2, maar uiteindelijk werd Timon Wellenreuther nog een keer gepasseerd en kwam er een 4-2 eindstand op het scorebord.

Jordens Peters, aanvoerder van Willem II, baalde na afloop flink van de verliespartij. "Het is het moment waar je in zit. Dat is misschien overdreven gezegd. Wij zijn constant de ploeg die moet. Met ons karakter kunnen we dat opbrengen. Maar als je elke keer zo'n klap krijgt als je terugkomt, wordt het een moeilijk verhaal."

De teleurstelling was na afloop van de wedstrijd duidelijk te merken bij Jordens Peters.

Twee snelle tegendoelpunten

Peters had na de wedstrijd de tegendoelpunten meteen teruggekeken. "Het is ook kwaliteit, als je ziet hoe Michael de Leeuw die bal binnen schiet. Wij hadden voor de winterstop soms het geluk dat we dat soort kansen maakten, nu lukt dat minder."

Ché Nunnely hielp Willem II nog even terug in de wedstrijd. Hij werd onderuit gelopen in het strafschopgebied en kreeg een penalty mee. Maar uiteindelijk was het niet genoeg. In zijn ogen waren de twee snelle tegentreffers na de 1-1 het verhaal van de wedstrijd. "En bijna niet te geloven."

Ché Nunnely kon de twee snelle tegentreffers bijna niet geloven.

RKC Waalwijk - Sparta 0-1

RKC Waalwijk heeft het begin van carnaval niet kunnen vieren met een positief resultaat. De hekkensluiter van de eredivisie verloor op eigen veld van Sparta Rotterdam: 0-1. Patrick Joosten maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Clubwatcher John Nelissen zag dat RKC moeite had met het creëren van kansen:

"RKC had in de eerste helft moeite om onder de druk van Sparta uit te voetballen", zei clubwatcher John Nelissen na afloop van het verloren duel. In het eerste kwartier kreeg Sparta al een aantal goede kansen om op voorsprong te komen. Het eerste, en naar later bleek enige, doelpunt viel na een half uur.

In de tweede helft herpakte RKC zich, maar grote kansen wist de ploeg van Fred Grim zich niet te scheppen. RKC kwam uiteindelijk tot twee schoten op doel. Sparta nam door de winst verder afstand van de degradatiezone.

Scoren

Grims formatie heeft na de winterstop moeite met het maken van doelpunten. Dit jaar werd het net pas één keer gevonden. "Het zegt genoeg dat ik met drie doelpunten topscorer ben", erkende RKC-middenvelder Clint Leemans na afloop.

De grootste kans op de gelijkmaker was voor spits Mario Bilate, die nog altijd wacht op zijn eerste goal in de eredivisie. "Het is frustrerend om elke week punten te laten liggen. Statistieken is het laatste waar ik mee bezig ben", zei Bilate. "Als we ons handhaven en ik scoor niet, dan teken ik daarvoor."

Clint Leemans en Mario Bilate over het scorend (on)vermogen van RKC:

Voor RKC lijkt degradatie slechts een kwestie van tijd. De Waalwijkers pakten uit de laatste zes competitieduels slechts één punt. In de laatste vier wedstrijden wist het niet te scoren.

De thuisclub speelde overigens in een speciaal shirt, dat is gebaseerd op de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet.

Leemans over de groeiende degradatiezorgen en carnaval vieren: