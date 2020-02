'RKC heeft moeite om tot scoren te komen', Waalwijkers verliezen in Schoenlapperslaand van Sparta

Clubwatcher John Nelissen zag dat RKC moeite had met het creëren van kansen:

"RKC had in de eerste helft moeite om onder de druk van Sparta uit te voetballen", zei clubwatcher John Nelissen na afloop van het verloren duel. In het eerste kwartier kreeg Sparta al een aantal goede kansen om op voorsprong te komen. Dat gebeurde na een half uur, toen Patrick Joosten zijn schot van richting veranderd zag worden en in het doel viel.

De tweede helft herpakte RKC zich, maar tot grote kansen kwam de ploeg van Fred Grim nauwelijks. RKC kwam uiteindelijk tot twee schoten op doel.

Scoren

De ploeg van trainer Fred Grim heeft na winterstop moeite om tot doelpunten te komen. Dit jaar werd het net pas één keer gevonden. "Het zegt genoeg dat ik met drie doelpunten topscorer ben", erkende RKC-middenvelder Clint Leemans na afloop. De grootste kans op de gelijkmaker was voor spits Mario Bilate, die nog altijd wacht op zijn eerste goal in de eredivisie. "Het is frustrerend om elke week punten te laten liggen. Statistieken is het laatste waar ik mee bezig ben", zei Bilate. "Als we ons handhaven en ik scoor geen goals, dan teken ik daarvoor."

Clint Leemans en Mario Bilate over het scorend vermogen van RKC:

Voor RKC lijkt degradatie slechts een kwestie van tijd. De Waalwijkers pakten uit de laatste zes competitieduels slechts één punt, zonder te scoren in de laatste vier wedstrijden.

RKC speelde in een speciaal shirt dat is gebaseerd op de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet.

Leemans over de groeiende degradatiezorgen en carnaval vieren: