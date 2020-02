Brand in appartementencomplex Breda, bewoner (47) opgepakt vanwege brandstichting

De brandweer had de brand in het Bredase appartementencomplex snel onder controle. (Foto: Perry Roovers)

BREDA -

Een bewoner van de Bellenakkerflat aan de Sint Ignatiusstraat in Breda is vrijdagavond opgepakt nadat in zijn appartement brand was uitgebroken. De 47-jarige man wordt verdacht van brandstichting.