Brand in appartementencomplex Breda, bewoner aangehouden vanwege brandstichting

De brand op de vierde etage werd rond tien uur vrijdagavond ontdekt.

De brand brak uit in een van de woningen

Bij de brand kwam veel rook vrij, Daar hadden met name de bewoners van een etage hoger last van.. Daarom werden zij even naar buiten gebracht. Twee mensen werden vanwege ademhalingsproblemen behandeld door ambulancepersoneel.

Flinke rookschade

Na een uur had de brandweer het vuur onder controle en mochten de bewoners weer naar huis. Het appartement waar de brand ontstond, heeft volgens de politie 'flinke rookschade' opgelopen.

De brand is onder controle. Foto: Perry Roovers

Hond

Een hond die door de rook moeite had met ademen, is door medewerkers van de dierenambulance verzorgd. Het dier kreeg zuurstof toegediend en daarna verbeterde zijn toestand.