Brand in appartementencomplex Breda, bewoner aangehouden vanwege brandstichting

De brandweer had de brand in het Bredase appartementencomplex snel onder controle. (Foto: Perry Roovers)

Een bewoner van een appartementencomplex aan de Sint Ignatiusstraat in Breda is vrijdagavond aangehouden nadat daar brand uitbrak. De man wordt verdacht van brandstichting.

De brand op de vierde etage werd rond tien uur vrijdagavond ontdekt.

Bij de brand kwam veel rook vrij, Daar hadden met name de bewoners van een etage hoger last van.. Daarom werden zij even naar buiten gebracht.

Flinke rookschade

Na een uur had de brandweer het vuur onder controle en mochten de bewoners weer naar huis. Het appartement waar de brand ontstond, heeft volgens de politie 'flinke rookschade' opgelopen.

Hond

Een hond die door de rook moeite had met ademen, is door medewerkers van de dierenambulance verzorgd.