Harde windstoten en veel regen: KNMI geeft code geel af voor carnavalszondag

Het weer laat de carnavalsliefhebbers in de steek dit weekend. "Het wordt behoorlijk onstuimig", laat Dorien Bouwman van Weer.nl weten. Met name zondag kan het gaan spoken. Het KNMI geeft voor die dag code geel af.

Zaterdagochtend zijn windstoten mogelijk van 60 tot 65 kilometer per uur en die kunnen nog wat harder worden in de loop van de dag. "Er valt ook wat regen. Het ziet er al met al niet echt feestelijk uit."

Het is wel warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen van 11 of 12 graden.

'Het kan met bakken uit de lucht komen'

Zondag wordt het nog iets erger. "Dan gaat het flink waaien, met name rond het middaguur. Dan zijn er windstoten mogelijk van 80 of 85 kilometer per uur. Het gaat enorm plenzen. In de ochtend en het begin van de middag kan het met bakken uit de lucht komen." Code geel geldt zondag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Zondag wordt het nog wat warmer dan zaterdag, met zo'n 13 graden.

Maandag tandje minder

Ook maandag wordt wind en regen verwacht, maar dan wel een tandje minder ten opzichte van het weekend.

LEES OOK:

Dit zijn de carnavalsoptochten die zaterdag wel en niet doorgaan