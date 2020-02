Kijk LIVE mee naar het Fijnfisjenie Café!

Fijnfisjenie Café betekent feest, samen met bezoekers en artiesten. We laten de mooiste optochten zien en schakelen met de verslaggevers die in het Brabants Buske de hele provincie doorcrossen.

Natuurlijk slaan de we tonpraters niet over, laten we je heel veel feestvierende Brabanders zien en komen er carnavalsartiesten bij ons langs in het Fijnfisjenie Café. Jordy Graat en Christel de Laat praten het feest aan elkaar. Laat je meenemen in de carnavalsweelde, alaaf!



