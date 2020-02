Kijk LIVE mee naar de optocht in Tullepetaonestad (Roosendaal)

De optocht is ook live te volgen in de app en op tv, radio en via de Facebook-pagina van Omroep Brabant.



De optocht gaat ondanks de voorspelde harde windstoten toch door. In Roosendaal worden minder harde windstoten verwacht dan in Eindhoven, waar de optocht zaterdag wél werd afgelast. Wel zijn er in Tullepetaonestad maatregelen genomen om de optocht veilig door te laten gaan. Wagenbouwers moeten grote objecten van hun wagens verwijderen. Drie groepen hebben daarom besloten om niet mee te doen aan de optocht.

