De 11 leukste carnavalsmomenten en video's die je gezien moet hebben! [ZATERDAG]

Prins Huub (68) mag mee op de wagen in Odiliapeel [VIDEO]

Prins Huub miste in 1997 de optocht omdat er destijds een varkenspest epidemie in Nederland was en twee dagen ervoor werd besloten dat de optocht niet mocht doorgaan. Nu is hij 68 en is zijn zoon Job prins. Job had één eis: zijn vader moet als Prins mee op de wagen. En dát wist Huub niet. Hij werd verrast en nu staan ze samen op de wagen in Odiliapeel.

1. Doppelbetty

2. Een kapsalon in de morgen is een dag zonder zorgen



3. Bacardio



4. Bah

5. We zien al dubbel

6. Niets mis mee

7. Lampegat, laat je horennnnn

8. De NS wél op tijd met inhaken

9. Hond

Foto: Marij Scheepens

10. Blauwbroekia Tijgra

11. Skrrt skrrt





Meeblèren met carnavalskrakers in de taxi: Lanterfantje komt met Carpool Carnaoke! [VIDEO]

Thomas, de Tilburgse dj van Lanterfantje, heeft een parodie op het populaire Amerikaanse tv-programma Carpool Karaoke in het leven geroepen: Carpool Carnaoke! Hij rijdt in zijn taxi de leukste carnavalszangers rond in aanloop naar het gezelligste feest van het jaar. En tijdens deze ritjes komt natuurlijk menig carnavalskraker voorbij om mee te blèren.