Lampegat viert ook zonder optocht carnaval (maar het is niet overal even druk)

Het afgelasten van de optocht was volgens de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) de 'enige juiste keuze'. Om de pijn een beetje te verzachten, is een alternatief programma bedacht.

Prins Ludovieckus maakt zaterdagmiddag een rondje langs verschillende carnavalslocaties in Lampegat. Hij kreeg om halfeen de sleutel overhandigd van burgemeester John Jorritsma, waarna het feest echt kon beginnen. De prins bezoekt onder meer het Stadhuisplein, de Salon op het Plein en de Markt.

In de video zie je hoe de prins arriveert op het station in Eindhoven:

Op diverse plekken, zoals de Wal en het Stratumseind, was het rond twee uur al druk. Dit in tegenstelling tot het Stadhuisplein, waar een grote tent is opgebouwd. "Bij de optocht had die hele tent vol gestaan, maar nu is er bijna niemand", merkt onze verslaggever op.