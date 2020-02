Auto over de kop bij A59 Terheijden, een rijstrook afgesloten

Auto over de kop bij A59 Maasroute in Terheijden (Foto: Tom van der Put / SQ Vision Mediaprodukties)

TERHEIJDEN -

Een auto is zaterdagmiddag over de kop geslagen op de A59. Een andere auto belandde op dezelfde weg en tijdstip in het hekwerk van een naastgelegen weiland. Er is tijdelijk één rijstrook afgesloten.