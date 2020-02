Op de fiets van Tilburg naar Emmen, voor Willem II en het goede doel: 'Het was mooi'

De teller stond bij het stadion op 255,7 kilometer. Echt gefietst had Kriellaars net geen negen uur, in totaal was hij bijna een halve dag onderweg geweest. En onderweg had hij, ondanks twee lekke banden, genoten. "Ik heb alleen een enorme hoosbui gehad. De laatste 2,5 uur waren daardoor wat minder, ik was nat. Maar verder heb ik genoten, ik heb goed om me heen gekeken. Het was mooi."

Douchen bij FC Emmen

Terug naar Tilburg gaat hij niet op de fiets. Op de weg naar Emmen toe had hij 'een lekker windje in de rug'. "Terug met wind tegen zie ik niet zitten. Drie vrienden zijn met de auto en hebben een fietsendrager mee, ik ga na de wedstrijd dus lekker in de auto terug."

En dat doet hij fris en fruitig. "Ik had zelf niet nagedacht over douchen of iets dergelijks bij aankomst, mijn vrouw wel. Ik moet even met de club bellen en dan kan ik hier bij FC Emmen douchen."

Goede doel

Kriellaars doet vanuit het werk mee met Alpe d'HuZes, zo kwam hij er ook bij om naar Emmen te fietsen. "Ik had gezegd: als ik duizend euro ophaal, ga ik op de fiets naar een verre uitwedstrijd van Willem II. Dit was eigenlijk nog de enige optie. Ver was het wel, maar het was ook meteen een goede training."

En voor de mensen die willen, doneren aan de fietsende Willem II-supporter - en dus aan het goede doel - kan nog altijd.