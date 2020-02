Grote optocht van Tilburg afgelast vanwege onstuimig weer

De grote optocht van Tilburg gaat zondag niet door. Dat heeft de commissie van D’n Opstoet, zoals de optocht in Tilburg heet, besloten. De organisatie vindt dat door het onstuimige weer de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet is gewaarborgd.

De Tilburgse optocht wordt verschoven naar zondag 22 maart (halfvasten). "We vinden het heel vervelend voor de bouwers, maar het is onverantwoord. Veiligheid staat voorop. Er is ook nog overwogen om de optocht aan te passen, bijvoorbeeld alleen loopgroepen. Maar we willen de optocht in zijn geheel aan het publiek laten zien", aldus een woordvoerder van de Tilburgse optocht.