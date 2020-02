Drie gewonden bij frontale botsing op gladde afrit in Drunen

Hoe de auto's konden botsen, is nog niet precies duidelijk. De asfaltplaten bij de afrit zijn afgesleten waardoor het wegdek glad is, dit zou mogelijk de oorzaak zijn van de botsing.



Drie gewonden

De drie inzittenden van één van de auto's, zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist van de andere auto raakte niet gewond.



De afrit was tijdelijk dicht vanwege het ongeluk, maar is weer open voor het verkeer. De politie onderzoekt het ongeluk.