Rijdende après-skihut maakt enorme bak herrie: vrouw krijgt schilderij op hoofd en ruiten sneuvelen

Een rijdende après-skihut in Haren en Megen maakte zaterdag zoveel geluid dat langs de route ruiten sneuvelden en een schilderij van de muur viel. Een oudere vrouw kreeg het schilderij op haar hoofd, raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De bewuste kar produceerde 135 decibel aan geluid. "Dat is vergelijkbaar met het geluid van een opstijgende straaljager", aldus de politie. De bouwers van de après-skihut droegen zelfgemaakte gehoorbescherming.

Politie grijpt hard in

De politie is helemaal klaar de enorme herrie van dit soort wagens. Agenten waarschuwen op Facebook dat de mobiele karren na een bekeuring ook in beslag genomen kunnen worden. “Dat gaan wij vanaf nu ook doen. En dat kan een hoop geld gaan kosten”, zegt de politie.

De makers van de bewuste wagen in Haren en Megen hebben een boete gekregen.