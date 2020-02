Ruiten sneuvelen en schilderij valt op hoofd vrouw, verrijdbare après-skihut maakt te veel herrie

HAREN -

Zuip- en herriekarren. De politie in Oss gaat de strijd aan met verrijdbare après-ski hutten die in de optochten maar één doel hebben: zoveel mogelijk herrie en kabaal maken. Een van de wagens maakte in Haren en Megen zoveel geluid dat langs de route ruiten sneuvelden en een schilderij op het hoofd viel van een oudere inwoonster. Die raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.