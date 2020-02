Het houdt niet op: weer een auto in vlammen op in Oss

Zaterdagnacht ging een auto aan de Molenstraat in Oss in vlammen op. (Foto: Gabor Heeres)

In Oss is zaterdagnacht weer een auto in vlammen opgegaan. Deze was geparkeerd aan de Molenstraat. Oss wordt al lange tijd geteisterd door autobranden.

Vorige week zondag was het ook al raak in deze gemeente. Toen werd een busje op de oprit van een huis aan de Spoorlaan door brand verwoest en begin deze maand stond aan de Wagenaarstraat een Jaguar-oldtimer in lichterlaaie.

Dat was al de tweede autobrand in de Wagenaarstraat dit jaar, want tijdens de nieuwjaarsnacht vatte hier een busje van sociale werkvoorziening IBN vlam.

En eind januari gingen aan de Albardastraat drie bestelbusjes in vlammen op.

Aanhouding

In 2019 en 2018 werd er in Oss liefst 62 keer brandstichting vastgesteld.

Twee weken geleden werd een 26-jarige Poolse man aangehouden. Die was betrapt toen hij een bestelbus pal voor uitzendbureau Flex Specialisten in brand probeerde te steken met een molotovcocktail. Maar de recherche gaf toen al aan dat de kans klein was dat die man ook verantwoordelijk zou zijn voor de vele andere autobranden in Oss.