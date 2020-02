De 11 leukste carnavalsmomenten die je gezien moet hebben! [ZONDAG]

Als Brabander vier ik fanatiek carnaval. Één van mijn outfits is dit leuke rendierjurkje waar uiteraard Rendier Make-Up bij hoort. Aangezien er zo leuk werd gereageerd op mijn vorige IGTV besloot ik hier ook een IGTV van te maken. Veel kijkplezier xProducten- Essence My Skin Perfector Tinted Primer- Rimmel London Match Perfection Foundation- Collection Lasting Perfection Concealer in de kleur 1 Fair- Sans Soucis Contouring Kit- Catrice Eyebrow Set- HEMA Wenkbrauwgel- Zoeva Cocoa Blend Eyeshadow Palette- Bobbi Brown Luxe Eye Shadow Rich Sparkle in Moonstone- Too Faced The Power of Makeup By Nikkie Tutorials Palette- Max Factor Oogpotlood Kohl Pencil- NYX Jumbo Eye Pencil in Milk- Lottie Londen Stamp Liner Eyeliner- Max Factor Volume Infusion Mascara- MAC Mineralize Skinfinish in Stereo Rose- Clinique Lipliner- Essence Insta-Care Lipstick