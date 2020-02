Ook maandag regen en stevige wind verwacht: 'Je ziet pas een afnemende trend vanaf dinsdag'

"Het is zo zonde... precies nu!" Maar goed nieuws voor carnavalsvierders heeft Britta van Gendt van Weer.nl ook voor maandag niet in petto. "Je ziet pas een afnemende trend vanaf dinsdag."

Vanwege het slechte weer zijn tientallen carnavalsoptochten die zondag zouden plaatsvinden, afgelast. Zondagochtend vroeg viel er al ruim vijftien millimeter neerslag in Brabant. In de loop van de ochtend verbeterde de situatie ietwat. "Maar vanaf de Noordzee komt een volgende regenzone over ons heen", waarschuwt Van Gendt.

"Het regenen gaat de komende uren dus nog wel even door, tot zo'n beetje de eerste helft van de zondagmiddag. In het tweede deel van de middag wordt het langzaam wat droger. Dan is er misschien nog een knipoogje van de zon te zien, maar het is allemaal niet veel."

'Hartstikke gevaarlijk'

Naast de regen is de wind zondag een spelbreker voor de carnavalsvierders. "Aan de achterkant van het eerste regengebied zie je dat de wind flink aan het aantrekken is." Zondagochtend stond er al windkracht 5 of 6, met forse windstoten. "De snelheden kunnen hier en daar oplopen tot zo'n 70 kilometer per uur. Kijk je wat verder naar het zuidwesten, richting Zeeland, daar is de wind zelfs stormachtig. Tot windkracht 9 af en toe."

Dat hele windveld komt volgens de weervrouw van Weer.nl onze kant op. "Ik denk dat we in de loop van de dag hier windkracht 7 kunnen verwachten. Met daarbij soms zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Dan is een carnavalsoptocht organiseren gewoon hartstikke gevaarlijk."

Maandag wat rustiger

In de loop van de zondagmiddag wordt het volgens Van Gendt wat rustiger qua regen. "Ik denk dat ook de wind dan een tandje gaat afnemen. Zondagavond en zondagnacht hebben we sowieso rustig weer." Ze verwacht wel een fris nachtje. "Ik denk dat we op een graad of twee gaan uitkomen."

Maandagochtend komt een volgende regenzone over ons heen. "Die zal iets minder actief zijn dan de regenzone van deze zondag, maar ook dan hebben we regenachtig weer. Tegelijkertijd gaat dan ook de wind weer aantrekken. Maandag heb je windkracht 5 op sommige plekken in de provincie. Dat is stevig, maar niet meer zo stevig als nu. De wind waait morgen ook wat vlagerig, maar het is allemaal een tandje minder dan zondag."

Optochten

Of dat weer goed genoeg is om de geplande optochten maandag dan wel door te laten gaan, durft Van Gendt niet te zeggen. "Maar je ziet dus wel een ietwat afnemende trend. En helemaal vanaf dinsdag."

