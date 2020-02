Rotterdammer aangehouden na geweld in Bredaas ziekenhuis

De 26-jarige man uit Rotterdam raakte zaterdagavond rond zes uur gewond aan zijn hoofd en werd daarom onderzocht door ambulancepersoneel. De verplegers schakelde de politie in toen hij in de ambulance om zich heen begon te slaan.



Het ambulancepersoneel moest de man onder controle houden tot de politie arriveerde. Omdat hij gewond was, brachten zij de Rotterdammer naar een ziekenhuis.



Daar aangekomen was de man nog niet rustig en bleef hij woest om zich heen slaan. Hij bespuugde ook een agent met bloed. Daarop werd de Rotterdammer aangehouden.