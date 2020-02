Optocht afgelast? Zo laat je je carnavalswagen alsnog aan heel Brabant zien

Maandenlang werkten bouwers met bloed, zweet en tranen aan hun carnavalswagens, maar het slechte weer zorgt voor een drama. Vele tientallen organisaties hebben besloten om de optocht te annuleren. Zit jouw carnavalsvereniging in de put omdat je maandenlang voor niets aan de wagen hebt gewerkt? Omroep Brabant wil je graag de kans geven om de wagen aan heel Brabant te laten zien.

Maak een leuke foto van jullie carnavalswagen en stuur die via Facebook naar Omroep Brabant of mail hem naar internet@omroepbrabant.nl. Vergeet niet de naam van de carnavalsvereniging en de plaats te vermelden. Dan zorgen wij ervoor dat jullie carnavalswagen op de app en website van Omroep Brabant te zien is.

Uit alle inzendingen selecteren we 10 wagens die mee mogen doen aan de onze carnavalswagenwedstrijd op Facebook. De carnavalswagen met de meeste likes wint de Omroep Brabant-carnavalswagenwedstrijd.

