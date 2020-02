16 minderjarige carnavalsvierders opgevangen in Brabantse ziekenhuizen met te veel drank op

Iedere carnaval doet Omroep Brabant een rondgang bij alle Brabantse ziekenhuizen. Dit jaar konden zeven ziekenhuizen cijfers overhandigen. De cijfers gaan over meldingen tijdens de carnavalszaterdag. Verder toelichting op de cijfers volgt onderaan dit artikel.

Het aantal meldingen van overtollig alcoholconsumptie per ziekenhuis:

Amphia Ziekenhuis in Breda: 5 (van wie 3 minderjarig)

Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom én Roosendaal: 10 (van wie 3 minderjarig)

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: 17 (van wie 6 minderjarig)

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg: 9 (geen minderjarigen)

Elkerliek Ziekenhuis in Helmond: 2 (geen minderjarigen)

Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch: 15 (van wie 3 minderjarig)

Maxima Medisch Centrum in Veldhoven: geen volwassenen, 1 minderjarige

Rustige nacht

Veel ziekenhuizen spreken van weinig overlast en incidenten. Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven had bijvoorbeeld maar een melding van alcoholmisbruik: een minderjarige van 15 jaar oud moest worden opgenomen vanwege alcoholvergiftiging.

Helaas communiceerde het Amphia zondag de verkeerde cijfers. Het ziekenhuis in Breda sprak eerst over 28 mensen en 7 minderjarigen. Een dag later erkende de woordvoerder de fout en bleek het aantal veel lager te liggen (5).

Ook in Tilburg wordt volgens een woordvoerder teruggekeken op een rustige, gemoedelijke carnavalsdag en -nacht. De spoedeisende hulp van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft in vergelijking met andere jaren 'een rustige carnavalszaterdag achter de rug'.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch noemt de werksfeer zaterdag achteraf ‘prettig’. “Er zijn geen incidenten geweest. De collega’s hebben zich vooral bezig gehouden met letsel ontstaan door geweld op straat”, aldus een woordvoerder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Toelichting

Het onderzoek beperkt zich tot de carnavalszaterdag en de nacht van zaterdag op zondag. Het moet daarbij worden opgemerkt dat ieder ziekenhuis andere definities hanteert van ‘alcoholmisbruik’. Het gaat - kort gezegd - om mensen die te veel hebben gedronken.

De rondgang bij ziekenhuis specificeert enkel het aantal mensen dat zich gemeld heeft in ziekenhuizen vanwege overtollige inname van alcohol. Dat betekent dat niet iedereen die zich gemeld heeft ook daadwerkelijk is opgenomen. Gerelateerde problemen, zoals mensen die in glas zijn gevallen of zijn uitgegleden na alcoholinname, zijn niet in de cijfers meegenomen.