Dit zijn de optochten die zondag ondanks het slechte weer wel doorgaan

De optocht in Helmond gaat door, zij het in aangepaste vorm (foto: archief).

Op deze plekken gaat de optocht door:

Aarle-Rixtel (zonder grote wagens)

Beek en Donk (zonder grote wagens)

Berghem (verlichte optocht, 19.30 uur)

Berlicum (maar start later)

Boekel (maar pas vanaf 16.00 uur)

Duizel

Escharen

Halsteren (zonder grote wagens)

Helmond (zonder grote wagens)

Huijbergen (zonder grote wagens)

Knegsel

Lieshout-Mariahout (zonder grote wagens)

Oirschot (zonder grote wagens en alternatieve route)

Sint Hubert

Steensel

Wanroij

In Reusel zou de optocht in eerste instantie wel doorgaan, maar daar is deze alsnog geschrapt. Een aantal deelnemers had zich namelijk afgemeld en de weersverwachtingen bleven slecht. Daarom werd te elfder ure alsnog besloten om de optocht te schrappen.

'Toch mooie optocht in Helmond'

De optocht van de Keiebijters, vanaf half twee door Helmond, hoeft dus níet te worden geschrapt, zij het met een restrictie. “Op het moment dat de beslissing genomen moest worden, waren de voorspellingen windkracht zes met windstoten tot windkracht tien. Veiligheid staat voorop en om die reden hebben we dan ook besloten om de categorie ‘wagens’ niet mee te laten rijden”, zo laat de organisatie weten.

De organisatie betreurt de beperking die moet worden aangebracht. “Het is jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze maatregel toch een mooie optocht kunnen neerzetten in de Helmondse binnenstad.”

Tientallen afgelastingen

Vele tientallen andere optochten in Brabant zijn wel afgelast, omdat organisatoren en deelnemers het vanwege die harde wind en de regen niet aandurven.

