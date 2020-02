Twee gewonden na steekpartij Eindhoven

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens een getuige zouden de twee door een ander zijn gestoken. De dader zou wild om zich heen hebben gestoken.

Een van de twee slachtoffers is 'met lelijke verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht'. De tweede heeft lichte verwondingen opgelopen. De beveiliger van de coffeeshop hield de dader in bedwang tot dat de politie kwam om hem in te rekenen. De politie is de zaak aan het onderzoeken.