Dit is goud: Tijs deed optocht Papgat in zijn eendje na afgelasting

Hoezo gaat de optocht niet door in Sint-Oedenrode, dacht Tijs van den Berk. Hij stapte in zijn eendje (met een badeend als versiering) op fiets en ging de hele route af. “We hadden een borrel gepakt bij het ontbijt en toen is het idee ontstaan”, zegt de olijke carnavaller vrolijk lachend tegen Omroep Brabant.

“Ik dacht, ik heb die fiets niet voor niks versierd”, blikt Tijs zondagavond vanuit de kroeg terug. “Die was eigenlijk bedoeld voor de kinderen die meegingen in de optocht. Dus ik vond het wel hendig om die tocht alleen te doen.”

Tijs is samen met Mark Vermeltfoort lid van carnavalsvereniging De Heikneuters. “We hadden al een grote wagen gebouwd en zouden met zestig man meedoen met de optocht”, zegt Mark.

Wakker met koppijn

Dat de echte optocht niet door zou gaan was wel jammer, begrijpen de twee. “Zeker gezien de weersomstandigheden”, vindt Mark. “Maar ik werd vanochtend wel wakker met koppijn”, roept Tijs. Of dat nou van de kater kwam of van het afgelasten, laat hij lachend in het midden.

De groep was het er zondag snel over eens dat Tijs op de fiets moest stappen voor de optocht. “Wij zouden dan met z’n allen langs de kant staan. En ik heb het filmpje gemonteerd”, zegt Mark. Ondertussen wordt de video al vrolijk door heel Brabant en omstreken gedeeld. ”Ik heb hem al op Dumpert voorbij zien komen en hij zoemt ook al rond op WhatsApp.”

De echte optocht wordt overigens verplaatst naar 22 maart.