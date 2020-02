Regen en wind geen spelbreker in Kielegat: optocht wel aangepast

Prinsenwagen van prins Daan in de optocht van 't Kielegat (Archieffoto: Erald van der Aa).

De optocht in Breda gaat maandag gewoon door. De organisatie heeft dat maandagochtend besloten. Wel wordt de volgorde van de optocht aangepast: de vijftien grote wagens rijden voorop.

Wel houdt de organisatie het weer goed in de gaten: "We monitoren continu de weersomstandigheden en hebben voor de zekerheid aan noodscenario achter de hand." In de loop van de middag kunnen windstoten voor problemen zorgen.

De afgelopen dagen werden meer dan honderd optochten afgelast vanwege het slechte weer. Zo gingen de grote optochten van Eindhoven op zaterdag en Tilburg, op zondag, niet door. Regen en vooral harde wind gooiden roet in het eten.

Op sommige plekken wordt de optocht op een andere dag ingehaald, in andere dorpen en steden moeten ze het dit jaar zonder optocht doen. In Oeteldonk maken ze zich geen zorgen en gaat de optocht maandag zeker door. De gemeente en de organisatie van de optocht hebben dat besluit zondagmiddag genomen.

Gaat optocht door?

Gaat de optocht in jouw dorp of stad door? Laat het Omroep Brabant weten. Mail naar nieuws@omroepbrabant.nl