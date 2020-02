Jongen loopt met twee enorme koksmessen op zak in Valkenswaard

In Valkenswaard is een jongen aangehouden met twee grote messen op zak. De politie vond deze koksmessen bij een controle.

De jongen was niet van plan om zich te laten controleren en rende weg. Maar hij kwam niet ver, want agenten wisten hem na een paar meter al aan te houden. De jongen verzette zich tegen de agenten, maar dat haalde weinig uit.

Politie maakt zich zorgen

De jongeman had twee enorme messen bij bij zich. De politie maakt zich zorgen om mensen die dergelijke wapens meenemen in het uitgaansleven en schrijft op Facebook: "Wederom een zorgwekkend incident in de horeca. Weer een jeugdige in Valkenswaard met een mes op zak. Niet 1 en ook geen kleintje, nee 2 grote koksmessen!!"