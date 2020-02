'Ajax gaat het nog heel zwaar krijgen', Willy en René van de Kerkhof geloven weer in kansen PSV

Willy en René van de Kerkhof hebben weer hoop. Na drie zeges op rij doet 'hun' PSV weer mee in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie en na de nederlaag van Ajax bij Heracles Almelo is zelfs de koppositie weer een beetje in zicht.

René vond de wedstrijd van PSV tegen Vitesse wel matig. "Maar goed, PSV zet die 1-0 achterstand toch om in een 2-1 overwinning. Als je dan de andere uitslagen ziet, dat Ajax weer verliest... De wedstrijd van aanstaande zondag tegen Feyenoord wordt nu in een keer belangrijk. Als je die wint, mag je misschien weer - hoop ik - een beetje denken aan het kampioenschap. Ajax gaat het nog heel zwaar krijgen."

Frappant

Willy heeft wel een idee waar de mindere resultaten van Ajax de laatste tijd aan te wijten zijn. "Net als bij PSV eind vorig jaar ontbreken essentiële spelers, zoals Hakim Ziyech en Quincy Promes. 'Wij' hadden maanden geleden hetzelfde met Donyell Malen en Steven Bergwijn. Dan zie je dat zo'n elftal heel anders gaat voetballen en niet meer zo sterk is. Frappant dat Ajax nu hetzelfde gebeurt als PSV. Er liggen nu, zoals René zegt, mogelijkheden om dichter bij de top te komen. Zeker de tweede plaats - die recht geeft op het spelen in de voorronde van de lucratieve Champions League - is duidelijk weer in zicht."

Volgens René is Ajax echt uit vorm. "Als je ze donderdag zag voetballen tegen Getafe in de Europa League... die ploeg was een schim van het team dat we tijdens de eerste seizoenshelft zagen. Andere ploegen komen nu terug in de titelrace en ik denk dat het nog een heel interessante competitie gaat worden. Vooral in maart, want dan staan heel veel cruciale wedstrijden op het programma. Vooral voor Ajax. Dat moet dan het opnemen tegen Feyenoord en AZ en hen wacht Utrecht uit en Heerenveen uit. Ajax krijgt het even flink voor de kiezen."

Top vijf

PSV heeft in ieder geval een gat geslagen met Willem II. Dat verspeelde dit weekend drie dure punten bij FC Emmen en staat nu vijfde. "Het wil niet lukken op dit moment. bij Willem II", constateert Willy. "Dat is jammer, want de ploeg was zeker een kandidaat voor de derde plaats. Ik denk dat Willem II nu afhaakt. Maar je weet het nooit met de ploeg van Adrie Koster. Het is een goed elftal. Ik verwacht dat Willem II de komende weken de boel weer wat beter op de rit krijgt en toch een plekje in de top vijf kan behouden."

Voor hekkensluiter RKC wordt de situatie steeds uitzichtlozer. De ploeg van coach Fred Grim ging vrijdag met 1-0 onderuit tegen Sparta en zag ADO Den Haag - dat voorlaatste staat - weer een puntje weglopen. Het verschil met de zestiende plaats, die goed is voor een plekje in de play-offs tegen degradatie, bedraagt tien punten.