Alle optochten op maandag gaan door, maar organisaties nemen wel maatregelen

De tientallen carnavalsoptochten die maandag worden gehouden in Brabant lijken allemaal door te gaan. Wel nemen veel organisatoren maatregelen omdat het later op de middag weer onstuimig wordt.

Uit alle hoeken van de provincie komen positieve berichten over de optocht. Maar omdat er later op de middag weer regen en windstoten worden verwacht, zijn veel optochten vervroegd, zoals bijvoorbeeld in Budel-Schoot en Hoogerheide/Woensdrecht. In Heerle krijgen bouwers met een hoge wagen het advies om de hoogste delen thuis te laten.

Maandagmiddag worden weer flinke windstoten verwacht tot 80 kilometer per uur. Ook gaat het flink regenen.

De organisatie van de optocht in Breda heeft daarom besloten om de vijftien grote wagens vooraan te laten starten. Zodoende zijn de wagens ook eerder binnen.