Tony van E. aangehouden voor zware groepsmishandeling in Helmond

Van E. werd maandagmorgen rond 06.00 uur aangehouden in een huis in Helmond. De politie had Van E. al langer in het vizier, maar wist niet waar hij was. Daarom werd er vorige week voor gekozen om een foto van de 16-jarige te verspreiden. Zijn advocaat vond dat ‘erg ver gaan’, maar het geduld van het Openbaar Ministerie rondom de tiener begon op te raken.

Van E. zou betrokken zijn geweest bij een zware mishandeling op de Parkweg in Helmond. Op beelden is te zien hoe een groep jongeren een paar andere leeftijdsgenoten in elkaar slaat.

Volgens een vriend van de slachtoffers werden de jongeren vanuit het niets mishandeld en was er geen aanleiding voor de vechtpartij.

Beelden van de vechtpartij op 8 december: