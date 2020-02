Boer zoekt Vrouw: boer Geert uit Oeffelt kreeg genoeg brieven en mag op zoek naar 'wauw-factor'

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over de brieven voor de boeren en die ene boerin (Foto: Steffi)

Vloggen op carnavalszondag, het was even slikken voor ze, maar Steffi en Roel maken er iets gezelligs van!

De kop is eraf, de eerste aflevering van Boer zoekt Vrouw (BzV) zit erop. En trok, ondanks carnavalszondag, 2,9 miljoen kijkers. Maar ietsje minder dan de 3,1 bij de start van het vorige seizoen. 'Onze’ boer Geert uit Oeffelt heeft de top vijf gehaald. Zal hij zijn vrouw met de ‘wauw-factor’ gaan vinden? En hoe verging het de andere boeren? Steffi en Roel uit Boekel vertellen erover in hun vlog.

Ze hebben zondagavond met een hele bubs van het vorige BzV-seizoen bij Steffi en Roel thuis gekeken. "Hartstikke gezellig", vertelt Steffi, "maar het viel toch niet mee om naar die eerste aflevering, waarin Yvon de brieven te brengt, te kijken. Dat was voor mij namelijk de heftigste ervaring van mijn hele Boer zoekt Vrouw-carrière."

Ineens was het heel echt en heel serieus

"Kijk, je hebt je wel opgegeven, maar je verwacht gewoon nooit dat je ook daadwerkelijk aan het tv-programma mee zal gaan doen. Toen ik hoorde dat ik 49 brieven had, was ik gewoon in shock. Zoveel brieven? Voor mij? Er gaat van alles door je heen. Maar realiseert je vooral dat het ineens heel echt en heel serieus is.”

De boeren in dit nieuwe seizoen zullen dit niet veel anders hebben ervaren. Hoewel boerin Annemiek, een van de vijf uitverkorenen, vrij nuchter en laconiek reageerde op het recordaantal van zeshonderd brieven. Of zoals ze het zelf zei: ‘Mij maak je niet snel gek.” Roel over Annemiek: "Ik vond haar spontaan overkomen in het programma. Ik denk dat ze behoorlijk populair zal worden dit seizoen.” Steffi vult aan: “Er kwam bij haar trouwens nog iemand voorbij die ik ken uit de paardenwereld: Erik, die ze ook thuis hebben gefilmd. Ik ben zeer benieuwd hoe ver hij gaat komen.”

Speciaal plekje voor boer Jan

Jan, een boer met de zorgboerderij, heeft een speciaal plekje in het hart van Steffi. “Mooi dat hij bij de vijf zit. Dat gunde ik natuurlijk alle tien de kandidaten, dat staat buiten kijf, maar hem toch wel in het bijzonder. Ik hoop echt dat hij de ware vindt.” En, heel sterk, bij Jan kwam een briefschrijfster voorbij die Roel weer bleek te kennen van vroeger.

Paardenboer Geert-Jan is juist weer een boer met wie Steffi zich sterk identificeert. “Omdat ik mezelf terugzie in hem. Hij is op en top bourgondisch, net als ik, terwijl hij niet eens uit Brabant komt. Een paardenboer met een eigen frietkraam! Ik vind het een geweldige kerel en hij heeft nu al mijn hart gestolen."

Hobbelige route

En dan gaat het natuurlijk ook nog over 'onze' boer, over Geert. Roel: “Het is toch wel echt tof dat er een Brabander in het programma zit.” Steffi: "Hij komt wat ons betreft wel een beetje van de verkeerde kant van de Middenpeelweg. Haha grapje, maar we zijn benieuwd hoe hij dit avontuur gaat beleven. Het is een hobbelige route, maar... hij zit erbij!"