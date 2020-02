Meezingen mag (ook thuis), Kruikenstad in Koor is losgebarsten [LIVE]

Het is traditiegetrouw druk bij Kruikenstad in Koor (foto: Omroep Brabant)

TILBURG -

Hét meezingevenement voor carnavalsvierders, ‘Kruikenstad in Koor’, is begonnen. Omroep Brabant zendt het gezellige muziekfeestje ook dit jaar live uit op tv, radio en internet. De stream is ook te kijken op de Facebook-pagina van Omroep Brabant.