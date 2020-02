Hotelgasten Helmond kijken uit op sauna: 'Ik zie allemaal piemels'

Privacy is een belangrijke zaak in de meeste sauna's. Een half jaar geleden werd een man uit Drachten vervolgd, omdat hij naakte saunagasten stiekem had gefilmd. Eerder bleken speelsters van de Nederlandse handbalploeg gefilmd te zijn tijdens een saunabezoek. De beelden doken op op pornosites.

Blote mensen

Des te opmerkelijker dat een aantal kamers in het Fletcher hotel in Helmond vrij uitzicht biedt op de buitenplaats van de sauna die in hetzelfde gebouw zit. Vooral op de etage waar een zorghotel zit is het uitzicht goed. "Ik was op bezoek in het zorghotel, recht boven het buitengebeuren van de wellness. We hadden uitzicht op de blote mensen die buiten aan het relaxen waren. Mijn jonge kinderen wisten het even niet, en zelf was ik er ook niet zo van gecharmeerd", schrijft iemand in een recensie op internet. "Jammer van de hotelkamers met uitzicht op het buitenterras", schrijft iemand anders.

In het zorghotel verblijven onder anderen mensen die net een operatie hebben ondergaan of die moeten revalideren. Omroep Brabant sprak met iemand wiens vader korte tijd in het hotel verbleef. "Je kijkt zo op het natte plein waar iedereen uit zijn badjas gaat en een koude douche neemt, dat vind ik wel heel bijzonder. Ik was er met mijn moeder. Die schrok zich rot, ze zei: 'ik zie hier allemaal piemels'." Ze verbaast zich over de situatie: "Ik ben zelf ook saunaganger, en je telefoon mag nooit mee in verband met de privacy, maar dit kan wel. Dat vind ik raar."

Het uitzicht vanuit het zorghotel.

'Als bezoeker wil je dit weten'

De sauna laat weten bezoekers niet te waarschuwen voor de situatie, en geeft aan dat het hotel dit op zou moeten lossen: "Ze kunnen plakplastic op de ramen plakken, dat lijkt me niet zo ingewikkeld."

Het zorghotel op haar beurt geeft aan dat het een bekend probleem is: "Toen het gebouw gebouwd werd, is er al over gesproken dat mensen in de sauna te zien zouden zijn vanuit de hogere verdiepingen." Zou saunabezoekers dit niet verteld moeten worden? "Als bezoeker kan ik me inderdaad voorstellen dat je dit wilt weten", aldus een woordvoerder.

'Nog nooit meegemaakt'

En zo is het Zwartepieten begonnen. Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven (VNSWB) ziet ook een rol voor de gemeente: "De meeste sauna's liggen op een meer afgeschermde plek, dat is ook logisch." Keizer geeft aan dat sauna's meestal ook bewust zoeken naar zo'n locatie. "Als je in bebouwd gebied komt is de situatie natuurlijk anders. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

"Het heeft ook te maken met hoe de gemeente er mee omgaat, zij geven een vergunning af." Keizer denkt dat de meeste gemeenten er niet eens bij stil staan: "Omdat dit soort bedrijven meestal niet in bebouwd gebied zitten, ze zitten vaak in bebost of afgelegen gebied." De gemeente Helmond was in verband met carnaval niet bereikbaar voor commentaar. Ook het Fletcher Hotel kon niet reageren.