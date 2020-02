Gijs Snijders is voor de derde keer koning Metworstrennen in Boxmeer

BOXMEER -

Gijs Snijders (19) is de nieuwe Koning van de Metworst in Boxmeer. In 2016 en 2018 won hij de titel ook al. "Het wordt iedere keer alleen maar mooier", zei hij na de overwinning. Op het Vortums Veld tussen Boxmeer en Vortum-Mullem werd de koning van vorig jaar, Roy van Eck, dit jaar in de voorronde al uitgeschakeld. Rik Versleijen werd de 'Knollenkoning' in Boxmeer.