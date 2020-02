Gestrande carnavalswagen overleeft nachtje buiten niet, maar groep krijgt leenwagen om te shinen

De jeugdgroep bestaat uit twaalf jongeren tussen veertien en negentien jaar. Samen met hun vijf begeleiders hebben zij maanden gebouwd aan hun onderwaterwereld op wielen. “We hoefden niets aan de wagen aan te passen voor de optocht. Die was super”, zegt Rick Vermeulen, één van de oprichters.

“Na de optocht wilden we de wagen naar de loods rijden, maar bij de laatste bocht brak het wiel af. We waren dus letterlijk gestrand”, zegt Rick emotioneel. “Het woog natuurlijk wel wat, maar we hebben toen met z’n allen de wagen opgetild en naar een veilige plek gebracht. Met tranen in onze ogen, want we wisten toen eigenlijk al dat hij de wind en regen van die nacht niet overleven. Maar er was geen andere optie.”

Half-gezonken boot

De groep haalden de poppen nog van de wagen en dekte het geheel af met een zeil. Ze lieten de wagen achter in de berm bij een verlaten weiland. Toen ze zondagochtend hun praalwagen van papier-maché gingen bekijken, waren ze geschokt. “We troffen een half-gezonken boot. Door de wind en regen was de hele wagen ingestort, er zat ook een enorm gat aan de voorkant. Het dekzeil had dus niet veel geholpen.”

Dat deed veel pijn, want de groep zou dinsdag ook nog meerijden in de optocht van Bokkendonk (Sint-Michielsgestel). “We hebben gekeken of we hem nog konden repareren. Maar de wagen zelf was echt niet meer te redden”, zegt Rick.

Leenwagen

Maar er kwam hulp: de federatie van Bokkendonk stelde een wagen beschikbaar aan de Carnavalsgroep uit Gemonde. “Dat is echt geweldig”, zegt Rick. “Vandaag zijn we dus met man en macht bezig geweest om deze wagen weer op te bouwen. Het is wel een alternatieve variant op het origineel. We zijn allang blij dat we mee mogen rijden!"