Voorbijganger wil einde maken aan steekpartij maar raakt zelf gewond, man van 31 aangehouden

Bij de steekpartij op de Karel de Grotelaan in Eindhoven afgelopen zondag zijn twee mannen en de 31-jarige verdachte gewond geraakt. Eén van de slachtoffers was een toevallige voorbijganger die probeerde in te grijpen. Dat meldt de politie maandag.

Rond vier uur ’s middags ontstond er een ruzie tussen de 31-jarige man en een groep van vier mensen. Tijdens de vechtpartij die daarop volgde, haalde de man plotseling een steekwapen tevoorschijn. Daarmee maakte hij slaande bewegingen naar de groep.

Een 20-jarige man uit België raakte gewond. Een 23-jarige voorbijganger uit Eindhoven die vervolgens wilde ingrijpen, raakte ook gewond.

Beveiliger grijpt in

Uiteindelijk greep een particuliere beveiliger die in de buurt was in. Hij wist de man met het steekwapen in bedwang te houden totdat de politie kwam. Op het politiebureau aangekomen, bleek de verdachte zelf ook gewond te zijn.

Zowel de twee slachtoffers als de verdachte zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn inmiddels weer thuis. De verdachte zit vast voor verhoor.

De politie is nog op zoek naar getuigen.