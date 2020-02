Riet (91) gooit de handjes nog altijd de lucht in met carnaval: ‘Ben fan van Vieze Jack’ [GOEI VOLK]

“Ik ben 91, maar ik vier nog elk jaar carnaval. Het gaat nog steeds goed, eersteklas! Tegenwoordig kijk ik vooral toe, maar zo nu en dan waag ik een dansje. Zeker wanneer ik @viezejack hoor, want van hem ben ik echt fan!⁣Voor mij geen bier tijdens het feest, ik hou het netjes. Momenteel zijn we bij het carnavalsontbijt in Kruisland. Ik zit daar lekker aan de chocomel.Soms wil ik nog wel eens een jus d'orange pakken, maar daar blijft het meestal bij. ⁣Zolang het kan, blijft ik carnaval vieren. Lang leve de leut!" - Riet (91) uit Kruisland.⁣#onsbrabant #brabant #carnaval 2020 #leut