Welke van deze 11 carnavalswagens die dit jaar niet konden rijden is de mooiste? [WEDSTRIJD]

Meer dan 150 carnavalsverenigingen stuurde een foto in van hun wagen. Wij selecteerden er elf. En de makers van één van die wagen winnen een toffe prijs. De hele groep wagenbouwers mag volgend jaar namelijk een bezoek brengen aan het Fijnfisjenie Café én krijgt een mooie oorkonden en een Brabant-sjaal.

Maar om de winnaar te kiezen hebben we jullie nodig. Ga er even goed voor zitten, laat onderstaande plaatjes op ons inwerken en laat ons via Facebook voor morgenmiddag drie uur weten wie jouw winnaar is!



Onder de Facebookpost zie je de wagens ook nog eens op een rijtje:

Dit is de wagen van CV MDF uit Helmond. Zij konden niet mee doen met zowel de optocht in Helmond als die in Aarle-Rixtel. Dubbel zo veel pech dus!

C.V. MDF uit Helmond.

Deze muzikale olifant werd gemaakt door C.B. De Klepperbekken & Co uit Boemeldonck.

C.V. De Klepperbekken & Co uit Boemeldonck.

CV De Loltrappers uit Kaaiendonk staan ook in het rijtje. Zij hebben zich bij het bouwen van hun wagen laten inspireren door de Disney-film Cars.

C.V. De Loltrappers uit Kaaiendonk.

En ook deze luchtballon van C.V. Ak Mar leu heb uit Baviaonenland kon door het slechte weer helaas niet de straat op.

C.V. Ak Mar leut heb uit Bavel.

Een elf-koppige vriendengroep uit Baarle-Nassau zou dit jaar voor het eerst aan niet aan de kinder- maar aan de volwassenoptocht mee doen. Maar dat feest ging helaas niet door.

De vriendengroep uit Baarle-Nassau.

C.V. de Dwarsliggers maakten deze tropische carnavalswagen voor de optocht in Boemeldonck.

C.V. de Dwarsliggers uit Boemeldonck.

In Raamsdonk werd de optocht pas een uur voor aanvang afgelast. Daardoor kon ook de wagen van C.V. de Durdraojers dit jaar niet mee doen.

C.V. de Durdraojers uit Raamsdonk.

Natasja Oonincx vond dat de makers van deze wagen uit Boemeldonck wel een prijs verdiende.

Natasja Oonincx uit Boemeldonck.

Sam (8) bouwde elke zaterdag met zijn opa aan een mooie wagen. Het was dan ook even slikken toen bleek dat de optocht in Valkenswaard niet door ging. Gelukkig is de jeep van Sam nog in de top 11 te bewonderen.

Sam Slegers uit Dommelen

Ook de Mexicaanse wagen van C.B. De Vossewakers uit Berlicum kon dit jaar niet meedoen.

C.V. De Vossewakers uit Berlicum.

De lange wagen van B.C. De Leuttrappers uit Dinteloord kon ook niet de weg op en verdiend een plaatsje in de top elf.