Optocht van 't Kielegat (Breda) ondanks het slechte weer toch een succes: 'Dit is prachtig' [FOTO'S]

De harde wind leek dit jaar opnieuw roet in het eten te gooien in Breda. Het zou niet de eerste keer zijn dat de tocht door het weer zou moeten worden afgeblazen. Maar dit jaar dus niet. "Ik was wel blij ja", zei een dame die langs de kant staat. "Vooral voor de bouwers, je zou maar zo lang hebben gewerkt en dan blijkt het allemaal voor niets te zijn."

Tien keer steken

De optocht was vanwege het weer wel iets aangepast. De vijftien grote wagens reden als eerste door de straten van Breda. Dit werd gedaan omdat de wind later op de dag harder werd. Maar de wind leek niet de enige spelbreker. Sommige wagens waren te groot om makkelijk door de straten te manoeuvreren.

'C.V. Zo Gek Nog Nie' uit Baviaonenland (Bavel) maakte het wel heel bont. Hun wagen was zo groot dat ze meerdere malen moesten steken. Uiteindelijk moest zelfs een deel van de wagen worden losgekoppeld en moest het publiek opzij zodat de wagen de straat door kon. "Dit is toch prachtig?", zei een man in het publiek. "Wij komen uit Rotterdam hier lekker naar kijken. Hoe hoger hoe mooier. En zo duurt het lekker lang."

De sfeer zat er in Breda goed in. Veel mensen stonden langs de route en dansten vrolijk mee terwijl ze van een drankje genoten. "Wij komen uit Bavel, daar ging de optocht gisteren niet door", vertelde een meneer. "Maar hier is het gezellig. Prachtig toch om al die wagens door de straten te zien gaan."

