Dief betrapt met bier, loempia’s, anabolen en een elektrische fiets

Tijdens carnaval komt de politie toch altijd net iets merkwaardigere dingen tegen dan op een gewone dag. Zo werd in Tilburg een dief betrapt met bier, loempia’s, anabolen én een elektrische fiets.

Iemand belde de politie over een man die over schuttingen klom en door tuinen liep aan de Wassenaerlaan en de Ruijterstraat in Tilburg.

Toen de politie aankwam, was de man nog altijd bezig. Vanuit het huis van een getuige zag de politie hoe de man inderdaad over schuttingen klom en schuurtjes en huizen bekeek. Ook zag de politie hoe hij betrapt werd door een bewoner.

De man probeerde vervolgens weg te vluchten via andere tuinen en een brandgang. Een politieagent kon de man aanhouden.

Anabolen en een mes

De man is aangehouden op verdenking van diefstal van bier, loempia's en een elektrische fiets. Daarnaast had hij ‘een aardige hoeveelheid’ anabolen bij zich en een mes.