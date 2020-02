Jongen (17) eet zoveel wiet dat hij met spoed naar het ziekenhuis moet

Een jongen van 17 is zondagnacht onwel geworden in de bus in Etten-Leur omdat hij wiet had gegeten. De chauffeur stopte op de Parklaan en schakelde de hulpdiensten in. "We zien heel wat opmerkelijke dingen voorbij komen tijdens carnaval", zegt de politie over het incident.

De jongen was niet aanspreekbaar in de bus en daarom werden de hulpdiensten gebeld. Toen de politie ter plaatse kwam, was hij nog steeds niet aanspreekbaar. Omstanders hadden hun jassen over hem heen gelegd tegen de kou. Even later kwam hij weer bij.

'Dusdanig veel'

De ambulancebroeders hebben de jongen onderzocht en na wat gesprekken met een vriend van hem, kwamen ze erachter dat de jongen wiet had opgegeten. Volgens de politie was het ‘dusdanig veel’ en moest hij uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

He is niet bekend of de jongen de wiet in pure vorm heeft opgegeten, wat erg ongebruikelijk is. Ook is niet duidelijk hoe het nu met de jongen gaat.