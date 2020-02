Dertig dames op een huifkar willen langste sjaal van Nederland breien, maar komen wol tekort

"Het is voor ons ook de eerste keer, en misschien wel de laatste keer", lacht één van de dertig dames op de huifkar. Elke woensdagmiddag verzamelen de vrouwen om de recordpoging tot een succesvol einde te brengen. Ook komen dan mensen van buiten het zorgcentrum een stukje sjaal inleveren. De vrouwen breien de stukken sjaal dan aan elkaar.

De groep vrouwen kunnen nog wel een bolletje wol gebruiken. Want zo'n lange sjaal gaat anders wel in de papieren lopen. "Het is een hobby. Ik kan breien en televisie kijken, dat is voor mij geen probleem", zegt een breister. Naast breien, blèren ze ook gezellig een liedje mee en hebben ze veel leut: "Hij hoeft dit jaar niet af."