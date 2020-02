Man gewond achtergelaten na aanrijding in Helmond

In Helmond is een man gewond achtergelaten na een aanrijding op de kruising van de Nachtegaallaan en het Nieuwveld. Na de aanrijding ging een van de bestuurders er te voet vandoor en liet de andere bestuurder gewond achter.

De politie is druk op zoek naar de de man die ervandoor ging na de aanrijding. Ook wordt gezocht naar getuigen. Op beelden is te zien dat een bestelwagen in de flank van een Range Rover is gereden. Vooral de bestelauto heeft flinke schade. Het is niet duidelijk welke bestuurder is gevlucht.

De gewonde bestuurder is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.