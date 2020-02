Joodse belangenvereniging wil dat Oss banden met zusterstad Aalst verbreekt

Federatie Joods Nederland (FJN) wil dat Oss onmiddellijk haar stedenverband met zusterstad Aalst in Belgiƫ verbreekt, vanwege de manier waarop daar carnaval wordt gevierd. In de Oost-Vlaamse stad worden tijdens de jaarlijkse optocht stereotype's van orthodoxe Joden getoond.

De optocht in Aalst, die maandag plaatsvond, is dit jaar weer een heet hangijzer in België. Het feest krijgt net als vorig jaar het verwijt antisemitisch te zijn vanwege de manier waarop Joden worden geportretteerd. Op de praalwagens zijn poppen met grote neuzen, pijpenkrullen en bonthoeden te zien. Ook in het publiek staan mensen die zijn verkleed als orthodoxe Jood.

In 2019 was hier al volop kritiek op en dat is dit jaar niet minder geworden. Volgens meerdere Joodse belangenverenigingen hebben de carnavalsverenigingen van Aalst er dit jaar nog een schepje bovenop gedaan. Het Amerikaans Joods Comité vraagt de EU op om de optocht te onderzoeken. De Israëlische minister van buitenlandse zaken roept België zelfs op om het te verbieden. Pvda-leider Lodewijk Asscher noemde de kostuums op Twitter 'misselijkmakend'.

Joodse geschiedenis

Voor voorzitter van Federatie Joods Nederland Herman van Loonstein is de maat ook vol. Hij doet in een brief een dringend verzoek aan burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss om per direct de banden met Aalst te verbreken. ''Het is onbegrijpelijk dat Oss, een stad met een rijke joodse geschiedenis, hier niet op reageert. Dat is wat ons betreft net zo verontrustend als het antisemitische gedrag in Aalst zelf.''

Oss heeft naast een stedenverband met Aalst ook een zusterstad in China. Deze zijn voornamelijk symbolisch. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat ze persoonlijk op de brief van de FJN zal reageren zodra ze die binnenkrijgen. ''De burgemeester keurt discriminatie en racisme natuurlijk ten alle tijden af.''

Het is nog niet bekend of Buijs-Glaudemans haar collega-burgemeester Christoph D'Haese zal aanspreken op de optocht. D'Haese blijft erbij dat er geen racistische of antisemtische aspecten kleven aan de optocht in zijn stad. Hij heeft aangegeven dat alles en iedereen op de hak moet kunnen worden genomen tijdens het festival.