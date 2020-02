Sigarettenrovers slaan weer toe in Albert Heijn in Zundert

Op beelden van de beveiligingscamera is te zien dat er midden in de nacht drie vermomde mannen de supermarkt binnen komen. Ze wisten binnen te komen door de achterdeur te forceren.

Op Facebook verontschuldigt de manager van Albert Heijn zich voor het feit dat er dinsdag maar weinig sigaretten te koop zijn in zijn vestiging.

Het is al de tweede keer deze maand dat sigarettendieven toeslaan in de Albert Heijn in Zundert. Op 6 februari was het ook al raak.