Bamenga stapt naar de rechter om beleid Marechaussee aan te passen

Het is anderhalf jaar geleden dat Mpanzu Bamenga een klacht indiende bij de Koninklijke Marechaussee over etnisch profileren. Het voormalig gemeenteraadslid van Eindhoven werd in april 2018 op Eindhoven Airport uit de rij gehaald voor een extra controle. De Marechaussee heeft nog niks veranderd aan haar beleid en daarom stapt Bamenga, met vijf andere partijen, naar de rechter.

Deze nieuwe zaak is nauw verbonden aan Bamenga's aanvaring op Eindhoven Airport. “Voor die specifieke gebeurtenis in 2018 heb ik wel gelijk gekregen van de Marechaussee’’, vertelt hij. ‘’Ze hebben toegegeven dat daar etnisch is geprofileerd, maar het gaat mij niet om die ene situatie. Ik wil graag dat het over het grote geheel iets gaat veranderen.’’

Het gebeurt volgens Bamenga nu nog te vaak dat mensen met een donkere huidskleur zonder aanleiding uit de rij worden gepikt. Dat sommige individuele voorvallen worden opgelost, heeft op de lange termijn dus weinig zin. ''Er moet nu een grens getrokken worden.''

Weerbaar

Bamenga was van 2014 tot 2018 raadslid voor D66 in de gemeente Eindhoven. Hij heeft een opleiding gevolgd en nu een goede baan. Zelf kan hij wel tegen een stootje, wat etnisch profileren betreft. ‘’Als ik staande word gehouden, heb ik hooguit een slechte dag. Ik heb genoeg mensen om mij heen die me steunen en achter me staan. Ik begin deze rechtszaak ook niet voor mezelf, maar voor de mensen die niet zo weerbaar zijn.’’ De mensen die geen sociaal vangnet achter zich hebben worden volgens Bamenga op deze manier alleen maar verder van de samenleving weggedreven.

Gezamenlijk belang

Nadat Bamenga in 2018 veel in het nieuws was door zijn aanvaring op het vliegveld, werd hij overspoelt met reacties. Zowel mensen die hetzelfde hadden meegemaakt als organisaties zochten contact met hem. Uiteindelijk bundelden zes partijen de krachten. Onder die partijen zijn mensenrechtenorganisatie Amnesty International en een gekleurde piloot die zelf vervelende ervaringen heeft met etnisch profileren. De groep wil dat de Marechaussee iets gaat veranderen in haar aanpak. Zij vinden dat door de manier waarop mensen met een kleurtje er nu uitgepikt worden niet kan. En zelfs dat op deze manier hun grondrechten worden geschonden.

Maar ondanks de frustratie, heerst er vooral het gevoel de situatie graag te willen verbeteren en hierover in gesprek te blijven. "Zowel de Marechaussee als ik dienen een gezamenlijk belang'', vertelt Bamenga. ''Het voelt daarom ook niet alsof we lijnrecht tegenover elkaar staan. Ik wil dat Nederland veilig is voor iedereen én dat de grondrechten worden bewaard.’’

Woensdag wordt de Koninklijke Marechaussee officieel gedagvaard. Dat betekent dat de eiser, in dit geval Bamenga met de andere partijen, de Marechaussee oproept om voor de rechter te verschijnen.

