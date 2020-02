Ontvoering in Eindhoven gefilmd door buurtbewoner: 'Zeg wat je wil, dan ga ik mee, hoorde ik'

De buurman hoorde maandagavond rond elf uur lawaai. “Ik dacht eerst dat het een van m’n kinderen was. Maar dat bleek niet zo te zijn.”

Het lawaai hield aan en bleek buiten te zijn: “Het was net of iemand aan het schreeuwen was, maar met z’n mond bedekt. Ik liep de tuin in achter mijn huis en dacht dit klopt niet.”

“Zeg wat je van me wil, dan ga ik mee”, hoorde ik iemand roepen achter de poort van mijn tuin. Daar is de Harpstraat en daar parkeer ik normaal ook mijn auto.”

Kenteken

De buurman bedacht zich geen seconde en begon te filmen. “Ik vroeg of alles goed was en toen gingen ze er snel vandoor. Ik kon zien dat t een BMW was, een metallic blauw Station Touring.” In het opgenomen filmpje hoor je de mannen roepen: "Niets aan de hand, politie."

“Meteen toen ze weg waren, ging ik naar boven naar mijn pc. Ik wilde de beelden op een groot scherm zien, zodat ik het kenteken kon lezen.” Op de computer zag de buurman vier cijfers en letters van het kenteken. En met een schermafdruk ging hij naar de inmiddels gearriveerde politie.

En toen ging het snel: de auto werd gesignaleerd in Utrecht en daar konden de mannen na het lossen van enkele waarschuwingsschoten worden aangehouden.

Onduidelijk hoe het met hem is

De buurman weet niet hoe het met de buurtbewoner is: “Hij is meegenomen, maar ik weet niet of hij in Utrecht is bevrijd. Ik weet niet eens of hij nog leeft. Ik ken hem ook niet. Hij woont verderop.”

De witte Range Rover van de ontvoerde man, die nog openstond, is inmiddels door de politie meegenomen. Rechercheurs hebben de hele nacht en ochtend onderzoek gedaan in de Harpstraat.