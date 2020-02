Man bewusteloos geslagen tijdens massale vechtpartij in cafetaria, camera registreert totale chaos

Een carnavalsvierder in Vlijmen is zaterdagnacht op brute wijze het ziekenhuis in getrapt toen er een massale vechtpartij uitbrak in een cafetaria. De man werd bewusteloos geslagen waarna zijn belager meerdere keren op zijn slaap en gezicht intrapte. Voor de laatste schop nam hij zelfs een aanloop. ''De grote bloedplas opruimen was verschrikkelijk'', vertelt de aangeslagen eigenaar van pizzeria Het Akkertje.

Volgens uitbater Star was een groep ruziezoekende bezoekers slechts twintig seconden binnen voordat de knokpartij begon. ''Om 01.37 kwamen ze binnen en binnen enkele tellen vlogen mijn stoelen en krukken door de lucht. Ik kon niet eens zien wie tegen wie aan het vechten was. Het was een totale chaos.''

Volgens de 25-jarige ondernemer kwam de groep niet uit Brabant en waren de jongeren overduidelijk op zoek naar een confrontatie. Dat beaamt ook uitsmijter Edwin, van een café dat tegenover de pizzeria ligt. Hij had de groep eerder op de avond gezien in de bar waarvoor hij werkt. ''Ik vermoed dat ze uit de regio Den Haag komen."

In de kroeg waren er nog geen problemen, zegt de portier. ''Maar zodra ze eten gingen halen, escaleerde het meteen. Ik ben erheen gesprint en heb in twintig jaar nog nooit zoiets extreem gezien. Dit is gewoon een poging om iemand dood te trappen.''

Totale chaos

Een bewakingscamera in de pizzeria legde de totale chaos vast. Hierop is te zien hoe meerdere personen elkaar schoppen en slaan. Ook is te zien dat een 33-jarige man met zijn gezicht tegen een muur wordt gegooid en vervolgens knock- out achterover valt en met zijn achterhoofd tegen de grond klapt. Daarna trapt zijn belager meerdere keren op hem terwijl hij zonder te bewegen op de grond ligt.

Het slachtoffer werd bewusteloos afgevoerd in een ambulance richting het ziekenhuis in Den Bosch. De eigenaar en uitsmijter vrezen dat hij er ernstig aan toe is. Een woordvoerder van de politie bevestigt tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer buiten levensgevaar is en geen botbreuken heeft opgelopen.

Zo snel als de vechtpartij begon, eindigde het ook weer. Na ongeveer anderhalve minuut staan alle vechtende bezoekers buiten de tent. De groep die de matpartij begon is gevlogen voordat de toegesnelde agenten aankomen. Volgens de politiewoordvoerder is er nog niemand opgepakt. ''We hebben de beelden gezien en zijn een onderzoek gestart. Het slachtoffer heeft nog geen aangifte gedaan.

Aangeslagen eigenaar

Star, de jonge ondernemer van Koerdische afkomst, is nog steeds aangedaan door de chaos die zaterdag in zijn zaak uitbarstte. Hij heeft begin januari de shoarmazaak overgenomen om te verbouwen naar een restaurant waar drie gangen menu's geserveerd worden. Tijdens carnaval besloot hij om ook als cafetaria open te blijven voor feestvierders die tijdens het stappen een frietje willen eten.

Daar heeft hij achteraf spijt van. ''Dit is echt verschrikkelijk, maar dit kun je ook niet voorspellen. Niemand had dit verwacht. Het was ook heel gezellig en gemoedelijk tot aan dit moment.'' Voor Star was de lol er zaterdagnacht om tien over half één compleet vanaf. Ik heb meteen de deuren gesloten. Op de grond bij de bar lag een grote plas bloed die ik moest wegschrobben. Mijn meubilair was door de hele zaak heen gesmeten en heeft flinke schade opgelopen.''

Steun uit Vlijmen

De man die onlangs van Middelbeers naar Vlijmen verhuisde, zegt het enorm te waarderen hoe dorpsgenoten hem een hart onder de riem hebben gestoken. ''De volgende dag kwam de carnavalsvereniging langs om te vragen hoe het met mij gaat. Dat kan ik enorm waarderen. Ze weten dat ik hier nieuw ben en willen ook niet dat ik een verkeerd beeld krijg van Vlijmen. Ik denk dat we allemaal ontzettend geschrokken zijn van wat er hier gebeurd is. Laten we hopen dat het met die ene jongen goed gaat.''